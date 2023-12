“New Mobility Messina”, la “Sfida dello Stretto” con i sindaci Basile e Caminiti

StrettoWeb

Domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere a palazzo Zanca, conferenza stampa di presentazione della “Sfida dello Stretto”, iniziativa che si inserisce nell’ambito dell’evento “New Mobility Messina 2023”, giunto alla seconda edizione e che arricchisce il calendario degli eventi natalizi promossi dal Comune di Messina. L’incontro con i giornalisti si terrà alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, del vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, dell’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, della sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e del presidente di ATM Messina Giuseppe Campagna.

Presenti inoltre il noto personaggio televisivo Jimmy Ghione e gli altri protagonisti della competizione, che consiste in una singolare kermesse di triathlon con vetture smart e-cup da competizione full electric, e-Bike e monopattini elettrici forniti dalla Polizia municipale di Messina. I piloti saranno impegnati nella competizione in un circuito cittadino allestito per l’occasione sul viale San Martino. Alle 18 di domani, giovedì 14 dicembre, è prevista a piazza Cairoli la cerimonia di inaugurazione della manifestazione “New Mobility Messina 2023”, che si concluderà domenica 17. Nel corso della conferenza stampa, in programma domani, il sindaco Basile e il presidente di ATM Campagna effettueranno un annuncio importante.