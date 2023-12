“Ndrangheta al Nord e al Sud: unica strategia di lotta?”: il convegno della Lega a Cosenza

StrettoWeb

La ‘Ndrangheta è l’organizzazione criminale più potente e ramificata in Italia. Nasce in Calabria, ma da mezzo secolo si è insediata nel Nord del Paese, raccogliendo il consenso interessato della zona grigia locale e diventando una questione nazionale che coinvolge le forze sane del territorio. Per comprendere e contrastare le ‘ndrine e diffondere conoscenze sulla cultura antimafia, Simona Loizzo, deputata della Lega per Salvini, ha organizzato sabato 16 dicembre alle 16:30 a Cosenza, nella Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza, un convegno sul tema, invitando testimoni che hanno affrontato il problema nella loro vita e autorevoli magistrati che hanno indagato sulla ‘Ndrangheta.

Da Brescello, comune celebre per essere stato il set dei film di Peppone e don Camillo, arriva Catia Silva, la coraggiosa consigliera comunale che, nonostante le minacce, ha denunciato pubblicamente l’infiltrazione del clan Grande Aracri, portando allo scioglimento per mafia del comune emiliano. Dalla Calabria, l’imprenditore Giovanni Notarianni contribuirà con le sue denunce che hanno permesso di smantellare i feroci clan che opprimevano il Crotonese da vent’anni. I magistrati coinvolti nell’iniziativa, i procuratori della Repubblica di Reggio Calabria e di Cosenza, Giovanni Bombardieri e Mario Spagnuolo, sono profondi conoscitori del fenomeno e analizzeranno lo stato attuale delle cose. Con entusiasmo politico, il vicesegretario nazionale della Lega per Salvini premier, Andrea Crippa, ha accettato l’invito di Simona Loizzo.

Crippa ha affermato in un messaggio ai militanti calabresi del suo partito: “la Lega non ha mai mancato il suo impegno per la legalità e la sicurezza, sia al Nord che al Sud del Paese. Sono lieto di contribuire a questa utile iniziativa della collega Simona Loizzo”. I lavori saranno condotti dal giornalista del Corriere della Calabria, Paride Leporace. Alla manifestazione hanno aderito le scuole secondarie “Marconi-Guarasci” di Cosenza e “Gangale” di Ciro’ Marina, l’Associazione Italiana Dislessia di Bologna, i comuni di Marano Marchesato e Pietrafitta.