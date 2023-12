A Natale mai più soli: serata benefica per la Casa di Riposo Comunale di Lamezia Terme

StrettoWeb

Grande riscontro per la serata benefica organizzata dall’associazione Logos&Polis al Riva Restaurant Lounge Bar di Falerna Marina; l’evento ha avuto come finalità la raccolta fondi da devolvere alla Casa di riposo comunale di via Bosco Sant’Antonio nel centro di Lamezia. Molto soddisfatta il presidente del sodalizio, Iolanda Baretta che ringrazia tutti gli sponsor e i benefattori che con le loro donazioni hanno consentito di raccogliere una cospicua somma di denaro che servirà a comprare lenzuola e coperte per i nonnini ospiti della struttura.

Alla cena di beneficenza hanno partecipato, tra gli altri, la consigliera regionale Amalia Bruni e il consigliere comunale Antonio Lorena. Ospite d’eccezione l’orafo di fama internazionale Gerardo Sacco che,

per l’occasione, ha realizzato un gioiello ad hoc per la serata: una collana di perle con un fermaglio personalizzato con il logo di Logos&Polis. “Grazie di cuore a chi ha sostenuto la nostra iniziativa – dichiara Baretta – donando o partecipando alla cena di beneficenza hanno contribuito fattivamente a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi, ovvero offrire una mano d’aiuto concreta agli anziani che vivono nella struttura di Bosco Sant’Antonio”.

Il sentito ringraziamento va a: Paradiso Group, Raffaele Spa, Centro benessere “Amore e Psiche”, Residenze Cassoli, Riva Restaurant Lounge Bar, Palazzo Greco-Stella, Bar Roma, Fascino Bizantino, Tessando Handmade, D’Auria Piante, Profumeria Deluxe Centro Commerciale Agorà, Fortuna Work, Pasticceria Pullì, Cristina Creazioni, Dott.ssa Teresa La Cava, Giuseppe Imbrogno, Gualtieri Srl Autodemolizione, House 3 Beach B&B località Pesce e Anguille, Dott.ssa Rosamaria Montesanti, G.E.V. New Evolution Srl, Nims Lavazza.

“I nostri anziani sono una risorsa preziosa – sostiene ancora la presidente di Logos&Polis – una ricchezza che deve far parte delle nostre vite e che non deve essere spazzata via dall’indifferenza o dai ritmi frenetici della nostra vita quotidiana”. Per l’acquisto della biancheria necessaria l’associazione si confronterà con i responsabili della cooperativa che gestisce la Casa di riposo in modo da fare un acquisto oculato e di grande utilità.

Un regalo di Natale che andrà oltre il ristretto arco temporale delle feste e che vorrà essere un segno tangibile della società che sta fuori per dire ai nonnini che vivono nella struttura “noi non ci dimentichiamo di voi”.

Logos&Polis, attiva sul territorio lametino ormai da diversi anni persegue due filoni ben precisi che costituiscono la sua mission, ovvero la salvaguardia ambientale e le iniziative di solidarietà a favore delle persone meno fortunate che vivono situazioni di marginalità sociale.

A collaborare con il presidente una squadra di soci volontari che riescono anche a creare reti collaborative con le tante realtà presenti sul territorio, le quali non si tirano indietro ogni volta che vengono coinvolte, riuscendo a concretizzare manifestazioni molto partecipate.