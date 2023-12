StrettoWeb

Domani alle ore 18 aprirà il mercatino natalizio nell’area antistante al Teatro Vittorio Emanuele a Messina. “Questa iniziativa dà una nuova occasione per far avvicinare le famiglie e soprattutto i bambini a cultura ed arte”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“Non è l’unico evento natalizio ma un percorso che stiamo facendo insieme anche con altri enti per far vivere ai cittadini la magia del Natale in città”, conclude Basile.