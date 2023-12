La magia del Natale è a Borgo Croce: migliaia di visitatori in un giorno, tutti pazzi per gli Elfi e Santa Claus

StrettoWeb

Grande spettacolo per Natale a Borgo Croce, frazione di Fiumara, sulle prime colline dello Stretto di Messina pochi chilometri all’interno rispetto a Campo Calabro e Villa San Giovanni. Grazie all’estro di Mariagrazia Chirico, il borgo ha ritrovato nuova vita nei mesi scorsi per l’idea di dipingere in modo particolarmente accogliente le abitazioni del villaggio. Ma a dicembre sempre Mariagrazia ha riversato tutta la propria passione sul Natale, affiancando ai murales anche spettacolari addobbi natalizi con giochi di luci e colori davvero straordinari.

Per il giorno di Natale è rimasta aperta anche la Casa di Babbo Natale con gli Elfi, l’attrazione più apprezzata. Migliaia i visitatori giunti nel corso della giornata spontaneamente, senza alcun tipo di evento organizzato, soltanto per vivere il giorno di Natale in un ambiente caratteristico e tipico come possiamo osservare nella fotogallery a corredo dell’articolo.

Borgo Croce continua a crescere dando spettacolo e rappresentando ormai un punto di attrazione unico per il territorio reggino e non solo.