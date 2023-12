Natale a Messina: concerti a Piazza Duomo, ecco come cambia la viabilità

StrettoWeb

In occasione dello svolgimento dei concerti di sabato 23 dicembre di Gabry Ponte, di giovedì 28 dei Pooh “Amici x sempre”, di domenica 31 dicembre di “The Good Fellas e Dj Set di Radio Italia con Dj Paoletta” e di giovedì 4 gennaio 2024 di “Teatro del Fuoco-One Show”, previsti nell’area pedonale di Piazza Duomo, nell’ambito del programma del cartellone di Natale 2023 “Immagina Messina”, organizzato dall’Amministrazione comunale, sono stabilite limitazioni viarie.

Vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle ore 15 di giovedì 28 dicembre alle 2 di venerdì 29 dicembre 2023, e di transito veicolare, dalle 18 di giovedì 28 dicembre alle 2 di venerdì 29 dicembre 2023 (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di idonee barriere), nelle seguenti strade: a) controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour; b) via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; c) via G. Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; d) corso Cavour nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro; e) tutta l’area di piazza Antonello; f) spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo; g) via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour; h) via Colombo nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; i) via Consolato del Mare nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello; j) via S. Agostino nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace; k) via C. Battisti, nel tratto compreso tra le vie della Zecca e Garibaldi; l) via I Settembre, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e Garibaldi.

Istituiti sabato 23 e domenica 31 dicembre 2023 e giovedì 4 gennaio 2024, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle ore 15 alle 2 del giorno successivo e di transito veicolare, dalle 18 alle 2 del giorno successivo (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di idonee barriere) nelle seguenti strade: a) controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour; b) via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; c) via G. Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; d) corso Cavour nel tratto compreso tra piazza Antonello e via della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour (con idonee barriere) in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro; e spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo; f) via Loggia dei Mercanti nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour; g) via Colombo nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; h) via C. Battisti, nel tratto compreso tra le vie della Zecca e Garibaldi; i) via I Settembre, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e Garibaldi.

Vigeranno inoltre sabato 23, giovedì 28 e domenica 31 dicembre 2023 e giovedì 4 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 2 del giorno successivo, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e dalle 18 alle 2 di transito veicolare (con collocazione di idonea segnaletica stradale e di idonee barriere) in via Oratorio San Francesco nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour, consentendo la sosta a ciclomotori e motocicli, con accesso ed uscita esclusivamente dall’intersezione con via XXIV Maggio. I conducenti ed eventuali passeggeri dei suddetti ciclomotori e motocicli dovranno uscire da via Oratorio, per raggiungere Piazza Duomo, dall’intersezione con via XXIV Maggio.

Istituiti infine sabato 23, giovedì 28 e domenica 31 dicembre 2023 e giovedì 4 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 2 del giorno successivo, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale), nelle seguenti aree al fine di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori per assistere agli eventi musicali sopracitati: a) lato est della carreggiata est di via Garibaldi nel tratto compreso tra via I Settembre e viale Boccetta; b) area di parcheggio realizzata sopra il fascio dei binari della stazione ferroviaria centrale ed adiacente al cavalcavia ferroviario; c) via Orso Mario Corbino (zona ZIR), nel tratto compreso tra le vie E. Fermi e Bonsignore.