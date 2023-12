Myenergy Viola batte l’Orlandina, Cigarini: “vittoria frutto di attaccamento a città e maglia”

StrettoWeb

Myenergy Viola Reggio Calabria batte l’Orlandina in trasferta in Sicilia e ribalta il risultato dell’andata. Grazie alla contemporanea sconfitta di Ragusa contro Piazza Armerina i reggini sono primi in classifica a +2 sulle inseguitrici.

Coach Cigarini ha analizzato così il successo dei suoi ragazzi: “una gara difficile. I primi due quarti mentalmente eravamo troppo carichi e con voglia di ‘strafare’… Sapevamo l’importanza anche perché questi due punti servono sia per la classifica di questa fase che per la prossima fase a mini gironi, dunque, è come se avessimo conquistato quattro punti.

Una sfida pazzesca tra Capo d’Orlando e Viola, sono contento di averne fatto parte. Abbiamo vinto una grande gara. Questa vittoria è da attribuire solo ai giocatori, è tutta loro. I miei cestisti sono stati bravissimi, responsabili a recuperare da ‘soli’ nel terzo e quarto quarto. Hanno tirato fuori lo spirito di squadra, di vittoria, di appartenenza alla città, di attaccamento alla maglia“.

Da soli in vetta

“Ragusa ha perso siamo primi da soli ed è tutto vero. Siamo felicissimi. Godiamocela sul momento, già da oggi ricominciamo subito a prepararci, abbiamo già allenamento oggi e martedì per preparare la gara di mercoledì contro il Sala Consilina. Poi, ci godremo le vacanze di Natale, andremo tutti a casa che ce n’è un grande bisogno“.

La dedica

“Questa è dedicata alla città di Reggio Calabria, dedicata a Myenergy come nuovo ‘super-mega’ sponsor della Viola, Myenergy Reggio Calabria. Il primo posto lo dedichiamo alla città, ai tifosi, e vi aspettiamo tutti mercoledì al PalaCalafiore. Prima delle vacanze giocheremo un’altra partita importante, sono due punti per la prima fase dopo, vi aspettiamo numerosi e so che non mancherete“.