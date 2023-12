Myenergy Viola-Sala Consilina: big match prima di Natale, pienone al PalaCalafiore?

StrettoWeb

Neanche il tempo di godersi il successo contro l’Orlandina che è valso il primo posto solitario in classifica che Myenergy Viola torna subito in campo. Turno infrasettimanale, prima di Natale, previsto per domani, mercoledì 20 dicembre alle ore 20:30. Al PalaCalafiore arriva Sala Consilina, attuale quarta forza del campionato e quindi, vista la complicata formula della postseason, squadra contro la quale è necessario ottenere un altro successo (all’andata è già arrivata la vittoria in trasferta) per accumulare punti contro le dirette concorrenti per la fase a orologio.

Sarà l’ultima gara del 2023, quella che anticipa il Natale. In casa neroarancio la voglia è quella di confermarsi al primo posto finalmente, per la prima volta in stagione, in solitaria. Alla partita, in piena sinergia cittadina legata allo sport, sarà presente un’ampia delegazione del team del Bocale Admo Calcio e si attende, nonostante l’infrasettimanale, un gran numero di presenti che aumentano sempre di più: il prossimo traguardo sono le 2000 unità.

Myenergy Viola Reggio Calabria-Sala Consilina: la sfida

A distanza di un girone, quel ragazzo biondo che viene dall’Ucraina, che proprio a Sala Consilina fece il suo esordio, ha un nome e un cognome ben impresso nella mente e nei cuori dei tifosi reggini: Ilya Tyrtyshnik è il capocannoniere del torneo e ha già dimostrato, anche a Capo d’Orlando, come sia un fattore in grado di dare una scossa alle partite come pochi nell’intera B Interregionale.

Il gruppo di coach Cigarini è coeso e compatto, guai ad accendere un solo riflettore. Dalla qualità di Maksimovic alla grinta di Seck, passando per la leadership di Mavric, le triple di Binelli da lungo moderno e la presenza nel pitturato di Cessel come ‘old school’, le qualità da scorer di Aguzzoli, la sfrontatezza di Simonetti e la voglia di Konteh.

Nonostante il grande entusiasmo e il primo posto, la gara contro Sala Consilina non va però sottovalutata. La squadra di coach Patrizio viene da 3 successi consecutivi contro Fortitudo Messina, Barcellona (in trasferta) e Milazzo. L’argentino Fraga (18.3 punti di media) è il leader. Moretti (14.8) e Biordi (10.5) sono due vecchie conoscenze calabresi (ex Catanzaro), occhio al talento Erkmaa (7.3) e dell’ex Nardò Enihe (9). Completano il roster l’ex Orlandina Triassi, l’ex Rende Arnaut ed Eugenio Cortese.

Arbitrano i fratelli Filesi, Paolo e Matteo di Chiaramonte Gulfi(Rg).

Ticket e dove seguire la gara

I tagliandi della gara sono disponibili:

online su Vivaticket ( rivenditore ufficiale Bcenters)

Mercoledì dalle ore 19.00 al Botteghino (con la raccomandazione di arrivare per tempo per non rischiare tempi di attesa).

StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match. La gara verrà trasmessa in diretta condivisa sulla pagina social della Viola grazie al Media partner ufficiale del club, Reggioacanestro (Rac) con la telecronaca di Giovanni Mafrici. La sfida, verrà trasmessa sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre dalla Tv Ufficiale del Club Videotouring, in radio sulle frequenze 104,4 e sui social.