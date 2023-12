Myenergy Viola, Mavric: “tifosi? Non vedo l’ora di abbracciarli, ci spingono oltre i limiti”

StrettoWeb

Questa sera, alle ore 20:30, il PalaCalafiore riapre le proprie porte per una nuova sfida, l’ultima prima della sosta natalizia Myenergy Viola affronta Sala Consilina, quarta forza del campionato. Si torna in campo a 3 giorni dallo straordinario successo in casa dell’Orlandina, consapevoli di doverlo subito mettere da parte per concentrarsi su una gara delicata e importante in ottica postseason.

Ai microfoni della società è intervenuto, nella consueta intervista a rotazione che anticipa la gara, uno dei leader dello spogliatoio reggino, il bosniaco Emin Mavric.

La vittoria a Capo d’Orlando

“E’ stata una gara tostissima. Una vittoria che fa punteggio, complici i due punti, utili anche per la seconda fase ma fa anche morale, infondendo nuova consapevolezza nei nostri mezzi. E’ stata una gara dura, abbiamo dato tutto quello che avevamo e l’abbiamo portata a casa di squadra“.

Difesa: la chiave del successo

“Tanti episodi hanno deciso la gara, non una semplice giocata. Secondo me l’abbiamo vinta in difesa. Eravamo consapevoli che dovevamo essere duri contro di loro, anche perchè, in attacco, siamo abili nel far canestro. Ci siamo fatti trovare pronti con motivazioni e consapevolezza nei nostri mezzi. Eravamo convinti di questo e ci siamo riusciti“.

Il pubblico reggino

“A dire la verità, non vedo l’ora di riabbracciarli tutti. Sono stati nuovamente grandiosi. Ci fanno sentire a casa, anche nelle trasferte più dure. Ogni tanto alzavo gli occhi e li vedevo: sono davvero orgoglioso di loro, io come i miei compagni e grazie a loro siamo consapevoli di poterci spingere oltre i nostri limiti“.