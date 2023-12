Morirono nell’incendio della loro casa, arrestato un 45enne calabrese

StrettoWeb

Per l’incendio in casa in cui il 5 dicembre scorso a Bagno a Ripoli (Firenze) morirono due anziani coniugi, i carabinieri avrebbero fermato una persona. Al momento non sono note le accuse. Le fiamme che invasero l’abitazione non sarebbero state provocate da un corto circuito elettrico, come ipotizzato nelle prime ore dai vigili del fuoco, ma potrebbe essere state causate da un atto volontario. Quel giorno morirono Umberto Della Nave, 84 anni, un negoziante molto noto nella zona, e la moglie Dina Del Lungo, 83 anni, invalida.

I carabinieri avrebbero arrestato un uomo di 45 anni, originario della Calabria, con l’accusa di omicidio volontario per la morte dei due anziani di Bagno a Ripoli (Firenze) il 5 dicembre nell’incendio della loro casa. Lo si apprende da fonti inquirenti.