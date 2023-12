Crotone, show a Monopoli: 0-3 a Monopoli e terzo posto (a -2 dal secondo) | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Crotone non si ferma più. A Monopoli, questa sera, arriva l’undicesimo risultato utile consecutivo. Prosegue la striscia positiva, partita all’indomani della sconfitta a Taranto, che aveva portato all’esonero di mister Zauli, poi rientrato per volontà – espressa alla dirigenza – dei calciatori. Gli stessi calciatori che hanno poi cambiato marcia, arrivando oggi a un passo dal secondo posto con lo 0-3 in terra pugliese.

La vittoria, infatti, vale il raggiungimento del terzo posto. La gara si decide alla mezz’ora, col micidiale uno-due Gomez-Tumminello, attaccanti sempre più decisivi per la formazione pitagorica. Al 75′, l’espulsione di Hamlili che spiana la strada ai rossoblu, i quali fanno tris con Felippe Martello all’86’, venti minuti dopo il suo ingresso. Così cambia la classifica: il Crotone sorpassa Avellino e Casertana, andando a -1 dal Picerno secondo. Quest’ultima però, così come i campani, deve ancora giocare.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 39 Picerno 33 Crotone 32 Casertana 31 Avellino 31 Taranto 30 Benevento 29 Latina 26 Giugliano 25 Catania 22 Audace Cerignola 22 Foggia 22 Potenza 20 Sorrento 19 Monopoli 18 Messina 18 Virtus Francavilla 17 Turris 17 Brindisi 13 Monterosi Tuscia 10