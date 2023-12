A Monasterace i Carabinieri incontrano gli anziani per preziosi consigli anti-truffa

StrettoWeb

Domenica scorsa, nell’antico borgo di Monasterace, si è tenuto un pranzo solidale con gli anziani del luogo, al quale hanno partecipato anche i militari della Compagnia di Roccella Jonica. Prima dell’inizio del pranzo, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe avviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i militari hanno fornito agli anziani presenti informazioni utili per difendersi dai raggiri, generalmente più frequenti durante il periodo delle festività natalizie, illustrando loro le principali tipologie e strategie utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia delle vittime e raccomandando sempre di contattare il 112 in caso di necessità.

L’evento ha costituito un momento di aggregazione e di affettuosa vicinanza alla popolazione, che nell’occasione ha rievocato racconti legati alle antiche tradizioni del paese e scattato qualche foto ricordo con i Carabinieri.