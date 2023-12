Mobilità, il colosso dei monopattini elettrici Bird dichiara fallimento

StrettoWeb

Bird, nata nel 2017, è stata la prima azienda al mondo a mettere a disposizione un servizio di sharing per monopattini elettrici ed è presente in varie città italiane. Ora la società ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 nel sud della Florida. Bird – recita una nota stampa – “opererà come al solito durante questo processo, mantenendo lo stesso servizio per i suoi passeggeri e rispettando i propri impegni nei confronti delle città partner, dei gestori della flotta e dei dipendenti”.

La società con sede a Miami, in Florida, ha elencato attività e passività comprese tra 100 e 500 milioni di dollari in una dichiarazione del tribunale. Bird Canada e Bird Europe non rientrano nella dichiarazione di fallimento e continuano a funzionare normalmente.

“Questo annuncio rappresenta una pietra miliare significativa nella trasformazione di Bird, iniziata con la nomina di una nuova leadership all’inizio di quest’anno,” ha affermato il CEO ad interim di Bird, Michael Washinushi. “Stiamo facendo progressi verso la redditività e miriamo ad accelerare tale progresso dimensionando correttamente la nostra struttura di capitale attraverso questa ristrutturazione. Rimaniamo concentrati sulla nostra missione di rendere le città più vivibili utilizzando la micromobilità per ridurre l’uso dell’auto, il traffico e le emissioni di carbonio”. Le azioni di Bird sono crollate quest’anno quando l’entusiasmo per gli scooter è svanito e a settembre il NYSE ha avviato una procedura di delisting contro la società dopo che la sua capitalizzazione di mercato globale media in un periodo di 30 giorni di negoziazione consecutivi è scesa al di sotto di almeno 15 milioni di dollari.