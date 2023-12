Milazzo, torna lo Street food “Sicily in tour” | DATE e DETTAGLI

StrettoWeb

Dopo i positivi riscontri della scorsa estate, torna a Milazzo nel periodo natalizio lo “Street Food–Sicily on Tour”, che giovedì 14 a domenica 17 dicembre avrò luogo in piazza Caio Duilio. Quattro serate caratterizzate non solo da degustazioni dei prodotti tipici del nostro territorio e della regione, ma anche da momenti musicali e di intrattenimento. Saranno venti le “casette del gusto” che i visitatori avranno a disposizione per apprezzare le prelibatezze gastronomiche. E tra un piatto e l’altro sarà possibile ascoltare la musica sul palco allestito sempre nella piazza dove si alterneranno chef, bartenders e gruppi musicali.

“E’ un piacere poter osservare la maestria di straordinari imprenditori –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili– che rappresentano questa terra e che scelgono Milazzo attraverso l’organizzazione dello “Street Food–Sicily on Tour’ per diffondere la loro specialità. L’intrattenimento messo in piedi con questa cura, con il rispetto verso le tradizioni e il ruolo importante dell’enogastronomia come ribalta del turismo è da prendere da esempio”. L’esperto del sindaco, Peppe Abbriano, che ha appoggiato totalmente l’idea sin dagli inizi, ribadisce: “la nostra collettività ha sempre più bisogno di rassegne come questa che non fa altro che esportare il nostro nome al di là dello Stretto”.