Milazzo: riqualificazione di villa Nastasi, arriva l’autorizzazione della Soprintendenza

La Soprintendenza di Messina ha reso l’autorizzazione paesaggistica relativamente ai lavori di riqualificazione di villa Nastasi a Milazzo. A questo punto si potrà programmare l’apertura del cantiere da parte della ditta “Peloritana Appalti” di Barcellona aggiudicataria della gara.

Nel frattempo i giardinieri del Comune hanno iniziato la potatura degli alberi presenti all’interno della villa. La sistemazione di villa Nastasi avverrà grazie ai fondi che il Comune ha ottenuto dal Gruppo di azione locale (GAL). Centomila euro per dare attuazione al progetto predisposto dal Comune.

Gli interventi prevedono la realizzazione di tre aree, una per bambini con altalene, scivoli ed altre attrezzature, una per ragazzi con un percorso completo di fitness all’aperto, oltre ad una zona di aggregazione formata da un “speakers corner” (angolo degli oratori) e uno spazio antistante con “panchine letterarie” sul prato e una “casetta dei libri” dove chiunque può lasciare o prendere un libro. Sarà rivista e potenziata l’illuminazione e verranno inserite telecamere per la sorveglianza notturna, nonché un impianto di filo diffusione. E ancora, verrà realizzato in prossimità dell’ingresso su via M. Regis un manufatto da adibire a bar, infopoint, servizi pubblici, con predisposizione di una casetta dell’acqua con antistante zone ricreative. Sarà inserito verde (aiuole e alberi) e verranno collocati elementi di arredo.

“L’obiettivo è far diventare Villa Nastasi un luogo di aggregazione – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo –. Si tratta del primo dei tre interventi di rigenerazione in angoli di città importanti ma da sempre poco attenzionati – grazie a risorse che siano riusciti ad ottenere attraverso fondi extra-bilancio concesse dal GAL. Praticamente, si è partiti da zero, partecipando ai bandi, predisponendo la progettazione esecutiva, appaltando i lavori e dando il via nei prossimi giorni al cantiere”.