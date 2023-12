Milazzo, premiata la squadra di danza sportiva “Tweety dance” di Rossana Pino

StrettoWeb

Un riconoscimento meritato per l’associazione “Tweety dance” guidata da Rossana Pino quello consegnato ieri dall’Amministrazione comunale quale – come ha affermato l’assessore allo sport, Antonio Nicosia – segno di attenzione nei confronti di una società che nel corso di questo 2023 ha conquistato eccellenti risultati nella danza sportiva sia ai campionati regionali che ai “nazionali” svoltisi a Rimini in estate.

Ed è stata la stessa Rossana Pino a presentare la squadra e i titoli conquistati. Ecco il dettaglio. Campionato Regionale: medaglia d’oro per Carmelo Genovese e Maria Chiara Genovese; Campionato Italiano, oro per Jocelinda D’Angelo e Miriam Tomasello, Martina Cama e Alice Nastasi. Medaglia d’argento invece per Fabrizio Solarino e Francesca Impellizzeri.