Milazzo, Maisano chiede il ripristino della segnaletica stradale in via Magistri

Il consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato una mozione con la quale chiede il ripristino della segnaletica stradale dei parcheggi nella Via Colonnello Magistri a Milazzo come dà origine. L’esponente della minoranza contesta infatti la decisione dell’Amministrazione di aver trasformato la vecchia area di sosta lineare situato nel lato destro della carreggiata n parcheggi definiti “a spina di pesce”, evidenziando che tale modifica determinerà – come segnalato anche da cittadini – una situazione di “grave pericolo e di caos stradale””. “Molti anziani e famiglie residenti nella via Colonnello Magistri – scrive Maisano – lamentano da tempo che la strada è sempre affollatissima specie negli orari di ingresso ed uscita delle frequentatissime Scuole che insistono in prossimità e nella stessa via. Inoltre nella via Magistri risiedono da molto tempo anche molte attività commerciali importantissime per il nostro territorio che sicuramente oggi con questa situazione creatasi rischiano la loro sopravvivenza”.

Il consigliere rileva che “è un diritto di tutti i cittadini specie per quelli con difficoltà motorie poter usufruire di una strada che abbia l’ampiezza necessaria che dia la possibilità di sostare in sicurezza soprattutto in caso di emergenza” ed ancora che “con questa situazione la carreggiata è talmente ristretta che mette a serio rischio il passaggio e la circolazione dei mezzi di soccorso e di altri mezzi pesanti come gli autobus che effettuano il servizio nelle scuole”. Da qui la mozione che sarà inserita all’ordine del giorno dei prossimi lavori consiliari.