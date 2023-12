Milazzo, inaugurato il Centro raccolta di contrada Masseria

StrettoWeb

E’ stato inaugurato oggi dal sindaco di Milazzo, Pippo Midili (presenti gli assessori Romagnolo e Coppolino, il dirigente Marino, i rappresentanti delle due ditte che hanno effettuato i lavori) il Centro comunale di raccolta sito in contrada Masseria, alle porte di Milazzo nella strada che collega Parco ad Archi, nell’area dove un tempo sorgeva l’ex ipermercato Carrefour. La struttura, realizzata grazie ad un doppio finanziamento regionale di complessivi 800 mila euro, rappresenta un ulteriore supporto alla raccolta differenziata che in città ha raggiunto negli ultimi tempi il 70 per cento. All’interno, oltre ad un locale a disposizione della Caruter, che si occuperà della gestione con proprio personale, le vasche dove conferire i rifiuti differenziati, un sofisticato sistema di controllo con telecamere a rilevamento termico e dinamico e poi un percorso di accesso per favorire i mezzi che transitano all’interno della struttura.

“Mettere a disposizione della città quest’opera è motivo di grande soddisfazione – ha detto il sindaco Midili – visto che quando ci siamo insediati c’era solo una vasta area sotto sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, in quanto non solo strapiena di immondizia, ma anche luogo idoneo di pascolo di pecore e maiali. Abbiamo rifatto il progetto, riavviato le procedure e ottenuto le risorse per svolgere i lavori. Adesso, la struttura è pienamente funzionante e da domani potrà accogliere i cittadini che devono smaltire ingombranti, Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e altro materiale tutti i giorni, ad orari stabiliti senza abbandonarli così più in strada, come purtroppo finora è accaduto. Un servizio operativo sette giorni su sette. Basta presentarsi con il codice fiscale del titolare dell’utenza Tari (il servizio è riservato solo alle utenze domestiche) e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento si potrà lasciare il rifiuto, a seconda della tipologia. Al momento non c’è una premialità, ma l’obiettivo, da qui ai prossimi 12 mesi, è non solo incrementare di un 3 per cento il dato della “differenziata” (la Regione ha aumentato la percentuale per premiare i Comuni dal 65 al 75 per cento), in maniera tale da avvicinarci a quel dato”.

Il Centro comunale di raccolta sarà operativo già da martedì nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 8-12, martedì e giovedì 14-18, sabato e domenica 8-12 e 15-19.