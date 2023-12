Milazzo, il consigliere Doddo si complimenta con l’Amministrazione per gli eventi natalizi

StrettoWeb

Anche il consigliere comunale Pippo Doddo si è voluto complimentare con l’Amministrazione comunale di Milazzo per l’organizzazione degli eventi natalizi. “Con l’approssimarsi delle feste Natalizie e per il nuovo anno – scrive il consigliere – anche la nostra città prova a farsi il look grazie all’impegno di tanti volenterosi commercianti e alle iniziative promosse dal Sindaco e dell’amministrazione comunale”.

“Il sottoscritto in totale e convinta sinergia con l’onorevole Elvira Amata, assessore allo Sport, turismo e spettacolo della Regione, accoglie con soddisfazione l’opportunità offerta alla città tutta dal governo regionale che ha finanziato con un generoso contributo queste attività”, conclude.