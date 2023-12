Milazzo, da domani aperta l’area sgambatura cani di via Gasparro

StrettoWeb

A fine anno arriva un regalo per gli amici degli animali a Milazzo. Infatti da domani sarà operativa l’area sgambatura cani in via Gasparro, alle spalle della chiesa del Sacro Cuore realizzata dal Comune. Lo spazio sarà gestito dai volontari della parrocchia, secondo un accordo stipulato tra gli amministratori di palazzo dell’Aquila e la parrocchia guidata da Padre Dario Mostaccio.

L’area non è molto grande ma consentirà ai padroni degli animali a quattro zampe di parcheggiare la macchina nelle vicinanze, e poter lasciare all’interno dell’area liberi i cani. Un passo importante, di sensibilità verso gli animali per rendere più gradevole le uscite giornaliere.