Metsola, Tajani e Piantedosi in Calabria, Occhiuto: “ecco cosa è accaduto”

“Abbiamo avuto contemporaneamente in Calabria, cosa mai accaduta prima, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi“, è quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Ecco cosa è accaduto: inaugurazione della Centrale operativa del 112, il nuovo numero unico di emergenza europeo (NUE), per migliorare sempre più i servizi di pronto intervento. Antonio Tajani annuncia una grande opportunità per la Regione: “Il G7 del Commercio Internazionale si terrà in Calabria nel prossimo mese di luglio”. Visita alla Control Room dell’operazione “Tolleranza Zero”, il programma attraverso il quale attuiamo il controllo del territorio con i droni per contrastare gli incendi e monitorare il mare. Le parole della presidente Metsola: “Il Parlamento europeo sostiene pienamente questo progetto”, conclude Occhiuto.