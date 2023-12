Messina Volley, Giulia Mondello: “Acireale da non sottovalutare”

StrettoWeb

Dopo la vittoria nel derby casalingo contro la Polisportiva Nino Romano, il Messina Volley torna in trasferta nella 5ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV. Le ragazze allenate dal duo composto da Michele Gugliandolo e Domenico Rizzo faranno visita al fanalino di coda Pallavolo Acireale, compagine reduce dalla sconfitta esterna contro la battistrada Nigithor di Santo Stefano di Campastra.

Impegno non da sottovalutare per capitan Michela Laganà e compagne, come sottolinea la schiacciatrice giallo-blu Giulia Mondello: “Sabato giocheremo contro l’Acireale che l’anno scorso ha ottenuto la promozione dalla Serie D. Anche se non sappiamo molto di questa squadra, stiamo cercando di allenarci su tutti fondamentali che si serviranno per migliorare il nostro bagaglio tecnico”. Circa la vittoria di domenica scorsa nel derby contro la Nino Romano ha aggiunto: “E’ stata una vittoria molto importante che ci serviva non soltanto dal punto di vista della classfica, ma soprattutto a livello mentale. E’ stata una bella partita e ci stiamo allenando per fare del nostro meglio e vincere le prossime partite”.