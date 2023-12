Messina, il consiglio comunale approva la variazione del Bilancio di Previsione

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina, riunito in seduta ordinaria, ha approvato, con sedici voti favorevoli, quattordici astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 594 del 30/11/2023 avente ad oggetto “Variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 ex art. 175 c. 4 TUEL”. Successivamente l’Aula ha esitato all’unanimità, con ventinove voti favorevoli, l’approvazione e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nell’ambito del progetto “realizzazione della piazza di Santa Margherita” – programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Il Civico consesso ha infine accolto sedici proposte di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Domani, mercoledì 20, alle ore 13.30, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Affidamento in house alla società Azienda Meridionale Acque (A.M.A.M.) s.p.a. dei servizi di pronto intervento per la manutenzione degli impianti idrici e fognari degli immobili comunali ricadenti in ambito di risanamento e manutenzione di servizi igienici autopulenti installati presso spazi pubblici. Adeguamento e integrazione del contratto per servizi aggiuntivi sottoscritto in data 23/03/2021”; 2) varie proposte di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio.