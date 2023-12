Messina: Trischitta è il presidente della commissione sul Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Il consigliere comunale, Pippo Trischitta, è il presidente della nuova commissione dedicata al Ponte sullo Stretto. Il voto in aula si è concluso con 17 voti su 30 a favore per l’attuale capogruppo di “Con De Luca per Basile sindaco”. “Ringrazio il sostegno del mio gruppo e i tre dell’altro schieramento che mi hanno voluto premiare col loro voto”, evidenza Trischitta.

“Spero di svolgere al meglio il mio ruolo di presidente. Per la commissione Ponte ho sempre lottato, anche quando non doveva più essere realizzato“, conclude Trischitta.