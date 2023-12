StrettoWeb

Continua il processo di modernizzazione della flotta di ATM Messina. È stata inaugurata oggi la quinta vettura revampizzata: si tratta del tram Nettuno, la cui grafica è stata realizzata dagli studenti del Liceo Seguenza di Messina.

“Nettuno è la quinta vettura riqualificata del tram in attesa della sesta che dovrebbe arrivare a fine anno. Un passo avanti per migliorare sempre di più la mobilità in città! Andiamo avanti”, è quanto afferma Federico Basile, sindaco di Messina.