Messina, grande successo per il weekend dedicato al calcio balilla paralimpico

Cala il sipario sul weekend dedicata al calcio balilla paralimpico realizzato al PalaRussello di Messina. La Coppa Italia ed il Campionato Italiano Assoluto, manifestazione indetta dalla FPICB ed organizzata da Mediterranea Eventi con la compartecipazione ed il patrocinio del Comune di Messina, hanno portato in riva allo Stretto tantissimi atleti da ogni parte d’Italia, che hanno regalato grande spettacolo e tante sfide entusiasmanti. Dopo lo storico successo di ieri, per i ragazzi allenati dal coach Davide Trunfio anche oggi è stata una giornata di risultati importantissimi, grazie al terzo posto conquistato dalla coppia composta da Dino De Leo e Franco Vento, che superano con il finale di 2-0 i palermitani Gennaro-Sinfonia e si aggiudicano la medaglia di bronzo del Campionato Italiano assoluto nella categoria “Semi Pro”.

Questi gli altri risultati del torneo tricolore. Per la categoria “Pro singolo” vittoria finale per Roberto Silvestro della Phola Varese, seguito da Daniele Riga dell’ABR Abruzzo e da Domenico Smario della M.Cri.Ni Linus. Nella categoria “Semi Pro”, per il doppio vince la coppia Vuodo-Bagdasar della Power Sport Basilicata, seguita da Gigante-Bonvissuto della Pohla Varese e terzo gradino del podio per i messinesi Vento-De Leo della Mediterranea Eventi. Nel torneo doppio della Categoria “Pro”, gradino più alto del podio per la coppia Riga-Iannone della Power Sport Basilicata, che superano in finale il duo Bonaldo-Perin della Labarena e terzo posto per il duo Valente-Bagdasar della Power Sport Basilicata.

Un weekend ricco di soddifazioni sportive, dunque, per il club messinese, che ha conquistato due medaglie d’oro in campo femminile ed una di bronzo in campo maschile, oltre a tante belle prestazioni registrate da parte di tutto il gruppo. E le soddisfazioni sportive sono andate di pari passo con quelle organizzative, con i complimenti arrivati direttamente dal numero 1 della Federazione Italiana Paralimpica di calcio balilla, Francesco Bonanno: “tutta la Federazione si complimenta con Mediterranea Eventi per il suo operato, cosi come non possiamo che ringraziare tutti gli atleti ed i tecnici per essere stati con noi ed aver vissuto questo weekend di sano sport e divertimento. Proprio oggi, nella Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, siamo felici di sostenere che lo sport è un diritto di tutti: non siamo un mondo a parte ma una parte del nostro bellissimo mondo”.

Proprio per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, non ci poteva essere occasione migliore se non quello di fare sport e divertirsi tutti insieme. Con questo scopo, grazie all’ausilio ed al supporto di diversi partner, è stato realizzato il Torneo promozionale DIR: “Un esperimento, se cosi lo vogliamo definire, che ci ha regalato tantissima gioia e tante belle emozioni, realizzato con l’intento di testarlo per poi riproporlo in veste ufficiale nella nostra programmazione del 2024”.

“È stato un weekend intenso ma pieno di tante soddisfazioni – conclude cosi Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi – Abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti all’appuntamento e, grazie alla collaborazione ed al supporto continuo dell’Amministrazione comunale, siamo riusciti a farci trovare prontissimi all’appuntamento. Abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti e tanti complimenti riguardo all’organizzazione che, uniti alle soddisfazioni per i risultati ottenuti dai nostri atleti, ci stimolano a fare sempre meglio e ci riempiono di gioia. Infine, doveroso un grande ringraziamento ai diversi partner pubblici e privati, alle associazioni, allo staff e alla stampa, che ci hanno sostenuto: grazie anche al loro supporto siamo riusciti a realizzare un bellissimo evento, che ci ha regalato bellissime emozioni anche grazie ai tanti partecipanti al Torneo Promozionale DIR, la maniera più bella per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità”.

Fondamentale il supporto dei tanti partner privati che hanno supportato la manifestazione, quali Esercito Italiano, AISM Sicilia, Triptop, Caronte & Tourist, Autoscuola Urso, New Delta, Orso in Duomo, Eureka, Explorer Informatica, Lustru ‘I Luna, Birrificio Messina, Cuppari Service e ANGLAT Messina.