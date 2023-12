“Immagina Messina”, spettacolo musicale per raccolta fondi per la Mensa dei Poveri di Sant’Antonio

StrettoWeb

Si intitola “Francesca Ariosto: la voce…il pianoforte” lo spettacolo musicale che andrà in scena venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 21.00, sul palcoscenico del Teatro Annibale di Francia di Messina. L’appuntamento, con ingresso libero ad offerta, a sostegno della Mensa dei Poveri di Sant’Antonio, è inserito nel cartellone di eventi “Immagina Messina” a cura dell’amministrazione comunale.

Lo spettacolo vedrà anche l’esibizione di Arianna Nicita, la vincitrice della prima edizione del Messina Music Contest 2023 ed il suo talento promette di aggiungere ulteriori sfumature alla serata. Saranno ripercorsi più di 50 anni di storia della musica con le due musiciste, Francesca Ariosto ed Arianna Nicita, che interpreteranno, in un concerto rigorosamente live, i più bei successi della musica leggera italiana, internazionale, passando per le melodie classiche napoletane, le tradizioni popolari siciliane e, per l’occasione, la musica natalizia.

Numerosi i riconoscimenti ottenuti dall’Ariosto, diplomatasi in pianoforte presso il conservatorio di musica “Corelli” di Messina, fra cui ricordiamo la vittoria al Festival Nazionale del piano-bar al “501” di Vibo Valentia e l’affermazione alla sesta rassegna pianistica di Capo d’Orlando. È stata inoltre finalista al Festival di Castrocaro ed è stata premiata nella “Notte delle stelle” per il settore musica a cura del Teatro Stabile “Città di Milazzo”.