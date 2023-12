Messina, sabato la pulizia di Viale Gazzi

StrettoWeb

E’ facile capire perchè i volontari di MessinAttiva abbiano deciso di ripulire il Torrente Gazzi questo sabato 16 dicembre alle 14:30.

In tempi recenti i riflettori sono puntati proprio su questa zona. Con l’obiettivo di abbellirla, sono molte le iniziative portate avanti, come la recente messa a dimora di molti alberi e piante. Ma questa richiesta di bellezza non basta a scoraggiare gli incivili, che continuano ad abbandonare lì l’immondizia, indisturbati. Per questo, armati di sacchi, guanti e tanta buona volontài ragazzi di

MessinAttiva interverranno in quella zona.

In perfetto clima natalizio, non sarebbe bello fare questo regalo alla nostra città? Non sarebbe un sogno vedere una città pulita, verde, accogliente, per come tanti altri cittadini stanno cercando di ottenere?

Ricordando le parole della canzone di un noto spot pubblicitario “A Natale puoi”, l’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle 14:30 in Via Alessandro Volta, 7.