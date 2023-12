Messina: pulizia della spiaggia sabato 30 dicembre con MessinAttiva

StrettoWeb

“Sabato 30 dicembre dalle 11:00 ci vedremo coi volontari di MessinAttiva in via Canalone, 25, (un po’ più avanti del grecale andando verso Capo Peloro) a Torre Faro, per poi spostarci nella spiaggia sottostante, dove si trova la riserva naturale conosciuta anche come la “Roccia dello Stretto di Messina” o “Beach Rock”“. Lo si legge in una nota stampa di Messina Attiva.

“La B.R. non è altro che un pezzo di spiaggia che si è trasformata in roccia per mezzo di un processo che in geologia prende il nome di diagenesi precoce e che consiste nella variazione di un deposito sabbioso, ghiaioso e ciottoloso (la spiaggia) – prosegue la nota -, in un conglomerato cementato, per l’effetto di infiltrazione delle acque marine, meteoriche o di organismi che lo consolidano attraverso processi di cementazione e di ricristallizzazione di natura prevalentemente carbonatica“.

“Per questo motivo abbiamo scelto nuovamente quest’area come ultima raccolta dell’anno, il nostro intento è continuare a far capire coi fatti, che bisogna valorizzare il potenziale ambientalistico della nostra città, senza dimenticarne mai nemmeno un pezzo, a maggior ragione uno di quelli in cui si troverebbe una riserva naturalistica.

È importante per sabato portare con sé guanti da lavoro (per chi non ne ha, saranno consegnati in loco). Nessuno è obbligato a stare dall’inizio alla fine, siamo un gruppo che crede nella passione dei volontari e non nella dimostrazione dei numeri.

“Bisogna continuamente ricominciare dalla fine”, come scriveva il poeta Stanislaw Jerzy Lec. E quindi non c’è modo migliore di cominciare l’anno nuovo finendo bene quello vecchio. Non mancate!“, conclude la nota stampa.