Università di Messina, il prof. Centi tra i trenta “leader intellettuali” premiati per aver promosso il nostro Paese

Il prof. Gabriele Centi, professore ordinario di Chimica Industriale e decano del Dipartimento ChiBioFarAm, ha ricevuto in Campidoglio a Roma il 5 Dicembre il premio Italian Knowledge Leader, per l’attività di ricerca internazionale e promozione della rete internazionale di conoscenza. Il prof Centi è tra i trenta “leader intellettuali” premiati per aver promosso il nostro Paese come polo di eccellenza e di conoscenza.

Italian Knowledge Leaders, arrivato oggi alla sua terza edizione, è un progetto nato dalla collaborazione tra Enit e Convention Bureau Italia, e con il patrocinio del Ministero del turismo e della CRUI. Il premio nasce con l’obiettivo di promuovere il capitale intellettuale italiano, riconoscendo la qualità e l’impegno costante di coloro che si sono distinti nel panorama accademico e scientifico.