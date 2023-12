Messina: presunta ineleggibilità di Maurizio Croce, calendarizzata la discussione in consiglio comunale

StrettoWeb

La seduta ordinaria di Consiglio comunale di Messina di oggi, lunedì 18 dicembre, inizialmente prevista alle ore 13.30, è stata posticipata alle 18.30. I lavori d’Aula prevedono la trattazione delle seguenti proposte di delibera: 1) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 594 del 30/11/2023 avente ad oggetto “Variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 ex art. 175 c. 4 TUEL”; 2) Approvazione e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nell’ambito del progetto “realizzazione della piazza di Santa Margherita” – programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Lunedì 8 gennaio 2024, alle ore 13.30, il Consiglio è convocato invece in seduta straordinaria con il seguente ordine del giorno: “Contestazione al Consigliere Maurizio Croce delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità sopravvenuta di cui agli articoli 9 e 10 della Legge regionale 31/1986″.