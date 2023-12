StrettoWeb

“Anche quest’anno come da tradizione ho voluto visitare lo splendido presepe di Castanea, un punto di riferimento non solo per la nostra città ma per tante altre parti della Sicilia“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Complimenti a tutti coloro che da anni lavorano per rendere il Presepe Vivente di Castanea uno tra i 20 presepi viventi più famosi e più belli d’Italia e che anno dopo anno è sempre più bello e più magico”, conclude Basile.