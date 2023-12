Messina: che spettacolo a piazza della Repubblica, i giochi d’acqua diventano una fontana danzante musicale | VIDEO

StrettoWeb

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha premuto il pulsante di accensione della nuova fontana di piazza della Repubblica che completa l’allestimento natalizio in un altro cuore pulsante della Città. La fontana artistica è ideata per accogliere turisti e passanti con i suoi spettacoli visivi, musicali, con acqua e luci che danzano sulle note delle più belle canzoni di fama internazionale. “Abbiamo voluto rendere più suggestiva un’altra area della nostra città e regalare a cittadini e visitatori un’emozione in più – dichiara il sindaco Basile – . La fontana darà un tocco di eleganza e magia al fascino di Messina aggiungendosi alla coinvolgente e suggestiva atmosfera natalizia. Un’opera pubblica, esempio concreto di politica attiva a vantaggio del territorio e della comunità per una Messina sempre più bella che potenzia la sua capacità di attrazione”.

“La nostra Amministrazione – prosegue Basile – ha infatti scelto la realizzazione della fontana artistica tenendo presente la strada già intrapresa delle politiche green, volte all’ecosostenibilità ed allo sviluppo delle attenzioni verso la natura ed il paesaggio nelle sue diverse declinazioni. Lo testimoniano il nuovo volto che hanno oramai acquisito le aree verdi pubbliche, i viali cittadini, le piazze e le strade, l’isola pedonale, i mezzi di trasporto pubblico, e non meno l’illuminazione pubblica nel rispetto dei canoni dell’efficientamento energetico, grazie ai numerosi progetti e ai lavori di sistemazione e riqualificazione realizzati, e in fase di realizzazione, frutto di un sinergico lavoro di squadra tra Assessori e le Partecipate comunali rispettivamente per i settori di competenza”. “Rivolgo infine, un invito ai concittadini di rispettare questo e tutti i luoghi della Città, evitando di compiere gesti di inciviltà. Dobbiamo essere tutti custodi di ogni bene comune che, come messinesi, ci inorgoglisce e ci onora”, conclude Basile.