Messina: Natale in Stazione, cibo e cultura nel segno di Mary Poppins | FOTO

Ha preso il via a Messina, con l’inaugurazione alla presenza del sindaco Federico Basile, la 2ª Edizione di “Cultura, Food e Wine al Binario 1 con il Magico Mondo di Mary Poppins”, la kermesse caratterizzata da iniziative coinvolgenti per condurre grandi e bimbi in un mondo incantato con il celebre personaggio di Mary Poppins.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative natalizie in Città, per il tramite dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City e in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e il sostegno di Fondazione FS Italiane, prevede un ricco e articolato programma caratterizzato da momenti animativi e creativi, oltre che culturali e enogastronomici.

L’allegria e la magia di Mary Poppins si unisce ai laboratori e animazione per bambini; l’esecuzione di brani musicali a cura del Conservatorio Corelli; la mostra “Tra il mare e la città. Angiolo Mazzoni e le stazioni di Reggio Calabria e Messina”, a cura della Fondazione FS Italiane, esposizioni di collezioni dell’Associazione Ferrovie Siciliane, del Dopolavoro ferroviario e dell’Associazione Digitoruccio ed ancora l’area Food e Wine a cura dell’Associazione Cuochi, dell’Associazione Italiana Sommelier sezione Taormina, NonsoloCibus e della Fondazione Albatros.