Messina, Musolino: “orgogliosa del mio primo anno da parlamentare”

StrettoWeb

“Posso dire di essere orgogliosa del mio primo anno come esordiente senatrice all’opposizione. Come prima cosa sono riuscita a salvare una serie di processi con giudici popolari dall’annullamento, compreso quello sulla strage di Bologna, ma andiamo con ordine”, è quanto afferma la parlamentare di Messina di Italia Viva, Dafne Musolino, eletta con Sud chiama Nord e già assessore con le giunte De Luca e Basile. “Tutto parte da una mia interrogazione al Ministro della Giustizia sull’interpretazione dei limiti d’età dei giudici popolari. Dopo la mia interrogazione, Nordio ha colto la mia osservazione e ha inserito nella riforma l’interpretazione autentica di queste norme (sulla questione tecnica è inutile che mi prolungo) di fatto consentendo di salvare tutta una serie di processi compreso uno di Messina che riguardava un uomo accusato di aveva taciuto il contagio alla sua compagna poi deceduta di AIDS”, spiega Musolino.

“Per la mia città, Messina, sono riuscita a compattare tutte le forze dell’opposizione sulla legge del risanamento, a favore della nomina del sindaco come commissario e per le risorse a disposizione della città. Gli emendamenti non sono passati ma tutta l’opposizione ha votato nell’interesse di Messina. In più, nell’ultima Finanziaria, ho presentato due emendamenti che, anche se non sono stati approvati, sono stati trasformati in ordine del giorno e accolti dal governo. Il primo sull’istituzione di un fondo di sostegno per il personale sanitario e parasanitario che presta servizio nelle isole. E il governo si è impegnato a istituire il fondo e a trovare le risorse“, rimarca Musolino.

“Insomma, credo che per una senatrice di opposizione, il bilancio possa ritenersi positivo. Ovviamente è sempre possibile migliorare ed è quello che ho intenzione di fare nel mio piccolo, per il prossimo anno, oltre a vigilare sul governo affinché mantenga gli impegni presi a favore del Centro di Cardiochirurgia Pediatrico di Taormina. Vi auguro che il prossimo anno ogni vostro giorno possa essere un Capodanno, che ogni giorno possiate miglioravi e cambiare, senza rimpianti per l’anno che è appena passato”, conclude Musolino.