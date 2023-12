Messina, Musolino contro Basile: “non mi ritrovo nelle scelte dell’amministrazione comunale”

StrettoWeb

“Da cittadina di Messina ed ex amministratore della mia mia città, non posso ritrovarmi nelle scelte di una Giunta Comunale che è venuta meno a quell’idea di rinascita del territorio che avevamo perseguito all’inizio. Chiunque faccia politica deve essere disponibile ad accettare le critiche a ragionare con i cittadini, non si tratta di ingenerosità nei confronti del mio precedente schieramento o nei confronti dell’attuale amministrazione, si tratta di puro e semplice realismo di una cittadina di Messina come tutti gli altri”, è quanto afferma il senatore di Italia Viva, Dafne Musolino.

“Quella dell’amministrazione Basile è una politica chiusa in sé stessa che non ascolta i cittadini. Noi serviamo i cittadini quando facciamo politica, siamo a loro disposizione. Nel passato abbiamo fatto tanto per far rinascere questa città da una situazione d’abbandono e di lassismo, con tante sacche d’illegalità. Parlo dell’ambulantato selvaggio e della raccolta differenziata. Ora vedo una città trascurata, vedo interventi episodici e isolati, ma non vedo una strategia. Vedo anche una politica che ottusamente si ostina a portare avanti politiche che stanno creando difficoltà a tutti i cittadini, obbligati a un modello di viabilità che non tiene conto di tappe graduali di adeguamento. Una sordità selettiva che francamente scoraggia chiunque dal seguire queste iniziative“, rimarca Musolino.

“Questo tipo di politica non rientra nelle mie corde e non mi sentivo più a mio agio. Alla base di questa mia insoddisfazione il passaggio a Italia Viva, un posto dove invece mi sento a casa mia, un luogo liberale e progressista esattamente in linea con i principi nei quali è iniziato il mio impegno politico. Quando sotto Natale entro nel merito dell’attività di Messina Servizi, non lo faccio per spirito polemico, ma perché io credo che tutti i politici dovrebbero fare questo, a prescindere dal loro schieramento. Evidenziare criticità, portare il proprio contributo di soluzioni, stimolare il dibattito, magari poi ottenendo dei risultati come nel caso in questione. Certo, dispiace che basti un post su Facebook, perché in fondo questo significa che sarebbe bastato solo un po’ di buon senso“, conclude Musolino.