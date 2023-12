StrettoWeb

Grande partecipazione di fedeli sia alla Solenne Messa della notte di Natale e sia alla celebrazione pontificale di questa mattina a Messina, presieduta dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro.

Per il religioso “in questo Natale non limitiamoci ai banchetti familiari, ma rinunciamo a qualcosa e condividiamola con chi non ha nulla”. Presenti il sindaco Basile e le varie autorità cittadine.