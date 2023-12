Messina, grande successo per l’ultima tappa del tour siciliano del nuovo libro di Cateno De Luca | FOTO

StrettoWeb

Grande successo per l’ultima tappa del tour siciliano del nuovo libro di Cateno De Luca “Non tutto è successo”. “Grazie Messina per averci accolto con tanto calore in questa serata speciale, l’epilogo emozionante del nostro tour siciliano. Un ringraziamento speciale al giornalista Emilio Pintaldi per aver moderato la presentazione del libro. Proprio lui che su Cateno De Luca ha già scritto due libri è stato davvero coinvolgente. La serata è stata resa ancora più memorabile dalla presenza straordinaria di Red Ronnie che ha condiviso con noi spunti di riflessione ed emozioni. Un ringraziamento sentito a tutti voi, pubblico straordinario che ha reso questa tappa finale così speciale”, è quanto afferma Cateno De Luca.

“Grazie agli Sponsor che hanno reso possibile questo viaggio straordinario attraverso la Sicilia. Grazie quindi alle Cantine Madaudo, alla Fenapi e al panificio Cannata. “Non tutto è successo!” diventa parte di questa meravigliosa conclusione, raccontando storie di vita vissuta, sogni e riflessioni. Grazie Messina, ci avete regalato un’indimenticabile serata”, conclude De Luca.