Comunità di Letojanni, a Messina, triste e preoccupata per le condizioni di Don Francesco Giacobbe, colpito da grave emorragia cerebrale nella giornata di mercoledì. Il Parroco è stato trasportato al Policlinico per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova ora ricoverato in terapia intensiva.

Sono tantissimi i messaggi, sui social e non solo, di supporto al Prete. La comunità ha deciso di stringersi attorno e pregare per lui, affinché possa superare il complesso momento.