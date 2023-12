Messina l’assessore alla Pubblica istruzione all’Istituto Comprensivo Santa Margherita “Simone Neri”

StrettoWeb

L’assessore Pietro Currò, nell’ambito del programma di incontri con le scuole condiviso con il sindaco Federico Basile, ha proseguito oggi, l’agenda degli appuntamenti con gli istituti scolastici recandosi in visita al plesso “Simone Neri” di Giampilieri superiore. L’Assessore alla Pubblica istruzione è stato accolto dalla dirigente scolastica Fulvia Ferlito unitamente ad una rappresentanza di docenti e alunni e dal presidente del consiglio di istituto.

L’incontro è stato occasione sia per portare la vicinanza dell’amministrazione comunale per il tramite dell’Assessore al ramo che ha espresso parole di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta, oltre che momento per condividere il pranzo con i piccoli alunni della I classe. Al termine Currò si è detto soddisfatto in quanto ha potuto visionare nonchè assaggiare i piatti proposti ai bambini nel menu del giorno, al fine di potere garantire il controllo e l’ottimizzazione della qualità del cibo erogato dalla ditta preposta alla servizio di mensa scolastica.