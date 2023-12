Messina, INSTRADART: un momento di incontro fra i cittadini e l’arte

StrettoWeb

Un momento di incontro fra i cittadini e l’arte, una notte in cui la città di Messina vivrà attraverso gli occhi degli artisti che ne illustreranno scorci e tesori, racconteranno il suo passato, incarneranno i personaggi che ne hanno fatto la storia, metteranno in scena i suoi momenti salienti e suoneranno le sue melodie.

Il tutto grazie a estemporanee d’arte, live drawing, viaggi dell’immaginario guidati da professionisti e performance musicali e teatrali.

Soggetti proponenti sono l’Officina del Sole, il Centro Olistico Ka Nui, Piccione Cornici, la Galleria Zancle Project, la Fumetteria “La Torre Nera”, e Stretto Crea.

L’evento avrà luogo il 23 DICEMBRE, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, in una via Legnano chiusa al traffico, e sarà caratterizzato da aree tematiche specifiche: vere e proprie isole artistiche, in cui disegnatori realizzeranno le loro opere all’aperto, guide turistiche specializzate e narratori del mistero faranno rivivere coi loro racconti storia, arte e segreti della città; performers teatrali metteranno in scena piccoli spettacoli, il tutto accompagnato dal sottofondo musicale di artisti che suoneranno dal vivo.

Un momento rubato a una Montmartre nostrana, una notte d’arte che avrà il profumo del Natale, e accompagnerà i cittadini dal pomeriggio alla mezzanotte.

Numerosi gli artisti coinvolti, che si alterneranno secondo il seguente programma:

– Ore 15.00 Guida (Michelangelo Billè)

– Ore 15.30 Laboratorio di fumetto per bambini (Lelio Bonaccorso)

– Ore 16.00 “Monologo su Scipione Cicala” (Leonardo Mercadante, Davide Colnaghi, Festa Nera)

– Ore 16.30 Guida storica(Giuseppe Finocchio)

– Ore 17.00 Messina Arcana (Giandomenico Ruta)

– Ore 17.30 Guida storica(Giandomenico Arnao)

– Ore 18.00 Messina Arcana (Giandomenico Ruta)

– Ore 18,30 Guida storica (Giandomenico Arnao)

– Ore 19.00 Guida storica (Michelangelo Billè)

– Ore 20.00 “La cavalleria è morta: Storie, valori, umanità” (Alessia Di Fiore)

– Ore 20.30 Guida storica (Giuseppe Finocchio)

– Ore 21.00 “Conferenza tragicheffimera” (di e con Cristiana Minasi)

TUTTO IL GIORNO (ORE 15-21)

– Live Drawing (a cura dell’Officina del Sole)

– Giochi da tavolo (a cura della Fumetteria La Torre Nera)

– Street Art (NessuNettuno, Aristide, Sam Levi)

– Mostra David Lloyd (A cura di Stretto Crea)

– Mostra Zancle Art Project (a cura di Zancle Project e Piccione corcnici)

– Arte di strada, di fuoco, giocoleria