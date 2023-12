Messina, infortunio per Plescia: dovrà essere operato. Le ultime

StrettoWeb

Con una nota ufficiale, all’indomani del pari a Potenza per 0-0 – terzo risultato utile di fila – il Messina comunica che “il calciatore Vincenzo Plescia si è procurato una frattura scomposta alla mano sinistra a seguito di uno scontro di gioco, che l’ha costretto a lasciare il terreno dolorante. Il calciatore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico per comporre la frattura alla falange del dito medio della mano sinistra. Plescia è stato sottoposto ad esami radiografici in nottata al Piemonte dopo il rientro da Potenza, accompagnato dai dirigenti del Messina, su indicazione del medico sociale, Nino Puglisi, presente nella trasferta lucana”.

“Il calciatore potrebbe essere operato ad inizio della prossima settimana dall’equipe medica del reparto di ortopedia del Piemonte, diretto dal dott. Pietro Morró, dopo le opportune valutazioni da parte dello staff medico dell’Acr Messina. Un grosso in bocca al lupo per una pronta guarigione da parte di tutta la società”, si chiude la nota.