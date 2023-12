StrettoWeb

Nella serata del 26 dicembre, alle 22:30 circa, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di rifiuti sviluppatosi all’interno di una baracca disabitata, in via Taormina. La squadra 1A della Sede centrale è intervenuta, con APS, Pick-up e Autobotte, per abbassare il denso fumo sviluppatosi.

Per contrastare l’incendio si è utilizzato lo schiumogeno a bassa espansione. La causa è in fase di accertamento.