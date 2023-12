Messina: inaugurato il Parco delle Arti in un’area dismessa di Camaro | FOTO

StrettoWeb

È stato inaugurato oggi, a Messina, il Parco urbano delle arti nell’area dismessa della stazione ferroviaria di Camaro. Il tutto è avvenuto alla presenza del sindaco Federico Basile, del Prefetto Cosima Di Stani e dell’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla. “Il parco delle arti è il frutto del protocollo d’intesa “Volontariato in stazione”, sottoscritto da Rfi e l’associazione Maria Regina in collaborazione con il Cesv Messina, nell’ambito del Bando per la riqualificazione delle periferie urbane cofinanziato dal Comune e inserito all’interno del “Progetto Capacity promosso dalla Fondazione Comunità Messina”, è quanto afferma Basile.

“La trasformazione di quest’area dismessa in un parco è una conquista per tutti i cittadini che ne vorranno usufruire.. uno spazio aperto per le attività ricreative, un centro in cui le persone possano incontrarsi, partecipare a programmi culturali e sociali. Le attività verranno svolte dalla Parrocchia Santa Maria Incoronata, la confraternita di San Giacomo e altre associazioni. Questi eventi possono favorire l’inclusione sociale e rafforzare il senso di comunità”, conclude Basile.