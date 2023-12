Messina, inaugurato il campetto polivalente all’IC La Pira Gentiluomo

StrettoWeb

È stato inaugurato oggi, mercoledì 6 dicembre, il campetto polivalente dell’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” di Messina, alla presenza del Prefetto, del Presidente del Tribunale dei Minori, del vicesindaco Salvatore Mondello, dell’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò e dei rappresentanti il Consiglio della III Municipalità.

“Una nuova struttura al servizio della città realizzata in sinergia con la scuola, che è riuscita a reperire fondi aggiuntivi- ha dichiarato il Vicesindaco- e che integra l’attività di riqualificazione complessiva degli edifici scolastici che questa Amministrazione ha messo in atto. Il campetto sarà utilizzato in modalità dual use, quindi ospiterà le attività della scuola di mattina e quelle del territorio nel pomeriggio, essendo un sito polivalente, sarà quindi a disposizione per iniziative di ampio respiro. Proseguiamo quindi senza sosta, accelerando al massimo su tutte le opere pubbliche, per dotare la città di infrastrutture che si traducono naturalmente in servizi. Il nostro progetto è quello di assicurare alla comunità un patrimonio immobiliare scolastico efficiente, che rispetti gli standard di sicurezza e che garantisca ai nostri ragazzi la possibilità di espletare al meglio tutte le attività didattiche e non. La strada da fare è ancora tanta, ma riteniamo di avere impresso una forte spinta propulsiva alla nostra città, mettendo il massimo impegno per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati”.