Messina, che spettacolo! Illuminati gli Alberi di Natale nei principali luoghi della città

Messina, che spettacolo! Al via ufficialmente alle iniziative del programma degli eventi del Natale 2023, con l’avvenuta accensione dell’Albero allestito nell’atrio di palazzo Zanca. Successivamente è stata la volta dell’albero a piazza Unione Europea addobbato con le tradizionali piantine di stelle di Natale e con giochi di luce e acqua.

Il terzo albero di Natale si trova al Teatro Vittorio Emanuele. Successivamente, all’altezza di via Cesare Battisti, l’accensione dell’albero posizionato di fronte all’Università. A seguire a piazza del Popolo l’accensione dell’albero allestito nella riqualificata agorà, per poi arrivare a piazza Cairoli per l’accensione degli ultimi alberi.

Quest’anno, sono oltre 50 gli alberi collocati dall’Amministrazione Comunale nel centro città e nei villaggi, con il supporto della Società Partecipata MessinaServizi Bene Comune che ha curato anche gli allestimenti delle piazze scelte. Tra le novità del Natale di quest’anno, le Vie Cicerone, Laudamo e Malvagna, adornate da particolari luminarie che riportano frasi di artisti e personaggi storici con cui viene ricordata la città dello Stretto.