Messina, il calendario della “Notte Bianca dello Sport”

Presente il sindaco Federico Basile, è stata illustrata oggi a palazzo Zanca a Messina la “Notte Bianca dello Sport”, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte l’assessora alle Politiche Govanili Liana Cannata, l’esperto del sindaco per le politiche sportive Francesco Giorgio e la presidente dell’Azienda speciale Messina Social City Valeria Asquini. L’evento è in programma domani, mercoledì 20, a partire dalle ore 17 sino alle 22.30, lungo l’isola pedonale di viale San Martino e via XXVII Luglio. Presenti, tra gli altri, i rappresentanti delle federazioni olimpiche e paralimpiche, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno aderito alla manifestazione.

“Questo appuntamento di fine anno – ha dichiarato il sindaco Basile – è di particolare rilevanza in quanto allo sport l’Amministrazione comunale dedica grande attenzione, programmando eventi ed iniziative. Lo sport è una componente fondamentale della nostra vita anche per la salute e il benessere ed è attraverso la pratica sportiva che si migliora la qualità della vita e si prevengono problematiche di varia natura”.

“Per i giovani – ha proseguito l’assessora Cannata, che ha lavorato all’organizzazione della manifestazione in sinergia con l’assessore Finocchiaro, assente per altri impegni istituzionali – è importante la pratica di queste discipline in quanto l’attività sportiva è competizione, ma soprattutto una vera e propria palestra di vita, che permette di avvicinare e supportare anche i giovani in situazioni di disagio, favorendo un ambiente sano e condiviso dall’enorme valore sociale, educativo ed aggregativo”.

L’esperto Giorgio ha ringraziato le numerose federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni, sia olimpiche che paralimpiche, che prenderanno parte all’iniziativa, mentre la presidente di Messina Social City Asquini ha sottolineato che questo è un ulteriore evento coorganizzato con il Comune di Messina e al quale parteciperanno i tanti giovani che frequentano i centri di aggregazione.

Previsto lo svolgimento di 48 discipline sportive: arti marziali, atletica leggera, attività motoria per persone con disabilità, automobilismo, badminton, baseball, basket e minibasket, boxe, calcio femminile, calciobalilla, calciobalilla paralimpico, canottaggio/rowing, ciclismo, danza, fitness, ginnastica artistica, ginnastica dinamica militare, ginnastica ocr (obstacle course race), grappling, hockey, hockey inline, indoboard, judo, karate, mma, motociclismo, mountain bike, muay thai, orienteering, padel, pickleball, pallavolo, pattinaggio in-line/freestyle, pesca con tecnica roubasierre, pesistica, powerlifting, rugby, scacchi, showdown, skiroll, softair, softball, step, street workout, table soccer, tennis, vela e windsurf. Si effettuerà inoltre la consegna del premio The Best Coach, a cura dell’associazione italiana allenatori di calcio.