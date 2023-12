Messina, Geolier in concerto al Franco Scoglio

StrettoWeb

Il 2023 è l’anno di Geolier . Il suo ultimo disco, “il coraggio dei bambini”, alla #1 della classifica degli album dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023 fino ad oggi. Una pioggia di certificazioni, 45 dischi di platino e 21 ori collezionati in totale. Due tour che l’hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben quattro date sold out al PalaPartenope.

Adesso Geolier è pronto a chiudere un 2023 da record nel miglior modo possibile, sarà il protagonista di altri 3 grandi eventi nel 2024. Non poteva mancare la Sicilia, che lo accoglierà allo stadio Franco Scoglio di Messina il 15 giugno prossimo.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile.

“Non possiamo che esprimere soddisfazione – dichiarano il Sindaco e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro – di aprire la stagione 2024 dei concerti estivi allo Stadio Franco Scoglio con l’esibizione di Geolier, autentico idolo dei giovanissimi, che richiamerà un pubblico straordinario, quello delle grandi occasioni, per rendere Messina secondo il brand Città della Musica e degli Eventi promosso dall’amministrazione comunale”. I biglietti saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 16:00 di oggi, sabato 2 dicembre.

Uno straordinario ritorno live per un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena.

Frecciarossa è Treno Ufficiale di “Geolier Live 2024”. Grazie alla partnership con Frecciarossa, saranno previste agevolazioni per raggiungere i luoghi degli eventi. Eventi in Bus è servizio bus ufficiale di “Geolier Live 2024”.