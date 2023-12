Messina, è il giorno di Gabry Ponte: il noto Dj fa ballare Piazza Duomo

StrettoWeb

Che spettacolo a Messina per il live di Gabry Ponte nell’ambito del programma delle festività natalizie stilato dall’amministrazione comunale guidata da Federico Basile. Il noto Dj sta facendo ballare una gremita piazza Duomo presentando il meglio dei suoi primi 25 anni di carriera “La Danza delle Streghe”, “Geordie”, “Depends On You”, “Beat on My Drum”, “Sexy Swag” e tanti altri.

Biografia

Gabry Ponte, il cui vero nome è Gabriele Ponte, è un noto DJ e produttore musicale italiano. È nato il 20 aprile 1973 a Torino, Italia. Gabry Ponte è particolarmente famoso per il suo contributo alla scena della dance italiana e internazionale. È stato uno dei membri fondatori del gruppo musicale Eiffel 65, noto per il loro successo mondiale “Blue (Da Ba Dee)”. Dopo l’esperienza con gli Eiffel 65, Gabry Ponte ha intrapreso una carriera da solista, continuando a produrre musica dance e partecipando a numerosi progetti musicali. Ha lavorato con vari artisti e ha pubblicato diversi singoli di successo nel corso degli anni.