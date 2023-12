StrettoWeb

Settanta rarissimi cimeli cinematografici – dagli anni trenta agli anni cinquanta – per la mostra dedicata a Vincenzo Bellini e ai film che lo vedono protagonista, hanno aperto il Messina Film Festival venerdì nel restaurato Foyer del Teatro Vittorio Emanuele. Ad inaugurare l’esposizione il Sindaco di Messina Federico Basile, il Commissario Straordinario del Teatro di Messina Orazio Miloro e il Sovrintendente del Teatro Gianfranco Scoglio. Impossibilitata a partecipare per impegni istituzionali a Palermo l’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

Cosa si può vedere alla mostra

Una mostra dove è possibile ammirare i materiali pubblicitari di una curiosa doppia versione (italiana e inglese) di Casta Diva del 1935, con la stessa protagonista femminile, la divina Marta Eggerth, ma con doppio interprete maschile per il ruolo di Bellini (Sandro Palmieri per la versione italiana e Philips Holmes per quella inglese). Ma anche il remake del 1954, diretto appunto da Gallone ed interpretato da Antonella Lualdi, Nadia Gray e Maurice Ronet. E poi Casa Ricordi (1954), sempre di Carmine Gallone, storia della leggendaria Casa musicale in cui, oltre al nostro Bellini, si muovono tanti celebri compositori. E ancora Maria Malibran, omaggio alla mitica cantante legata a Bellini da un’affettuosa amicizia di Guido Brignone realizza nel 1943, film perduto che può essere conosciuto solo attraverso i materiali pubblicitari esistenti.

Due versioni per La sonnambula: del 1942 il film di Pietro Ballarini, in cui il compositore catanese vive una storia d’amore con una delicata fanciulla cagionevole di salute e del 1952 quello di Cesare Barlacchi, che racconta la tormentata storia di due fidanzati in un piccolo paese svizzero con il sottofondo della musica di Bellini. E’ una vera e propria rarità la La Norma del 1911, film muto restaurato dalla Cineteca di Bologna. Manifesti, locandine, fotobuste, foto di scena, i calendarietti profumati dei barbieri, i cineromanzi e tante curiosità che danno un’originale prospettiva nella rappresentazione di Bellini per il cinema.

La mostra BELLINI al CINEMA si snoda attraverso otto isole – una per ogni film ed è stata curata da Ninni Panzera che ha ritrovato materiali provenienti da collezionisti di varie parti del mondo. La mostra resterà aperta anche dopo la conclusione del Festival e fino a fine gennaio per consentire alle scolaresche di conoscere il mondo cinematografico di Vincenzo Bellini.

Il programma

Domenica 3 dicembre – Sala Laudamo – Casta Diva Day

ore 16:30 The Divine Spark (1935) di Carmine Gallone con Marta Eggerth, Philips Holmes (85’) v.o. sott. ita

The Divine Spark (1935) di Carmine Gallone con Marta Eggerth, Philips Holmes (85’) v.o. sott. ita ore 18:00 Spot d’Opera. Casta Diva nella saga pubblicitaria di Jean Paul Gaultier

Spot d’Opera. Casta Diva nella saga pubblicitaria di Jean Paul Gaultier ore 18:20 Trailer Callas – Parigi, 1958 di Tom Volf

Trailer Callas – Parigi, 1958 di Tom Volf ore 18:30 Casta Diva (1935) di Carmine Gallone con Marta Eggerth, Sandro Palmieri (95’)

Casta Diva (1935) di Carmine Gallone con Marta Eggerth, Sandro Palmieri (95’) ore 20:30 Casta Diva (1954) di Carmine Gallone con Antonella Lualdi, Maurice Ronet, Nadia Gray (98’)